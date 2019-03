ROBOR la 3 luni a crescut uşor joi, la 3,14% pe an Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,14% pe an, de la 3,13% pe an marti, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 3,31% pe an, de la 3,30% pe an, iar ROBOR la 9 luni a urcat la 3,45% pe an, de la 3,44% pe an. Indicele ROBOR la 12 luni a fost cotat joi la 3,50% pe an, la fel ca miercuri. AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

