- Veste buna pentru mii de romani care vor sa-si ia o locuinta. Prima casa ramane la fel, dupa ce oficialii au luat in calcul sa transforme programul intr-unul social. Si se mai pregateste ceva: autoritatile iau in calcul eliminarea ROBOR. Asta ar putea duce la recalcularea si modificarea milioanelor…

- Vesti importante pentru romanii cu credite in lei. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de cosum in lei cu dobanda variabila, a scazut semnificativ, fata de valorile anterioare.

- ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a urcat de la 3,19% la 3,25%, Joi, indicele a crescut la 3,28%, cel mai mare nivel din 2 noiembrie 2018, cand a fost 3,29%. Totodata, indicele…

- ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut dela 3,17% la 3,14%. Marti, indicele a urcat la 3,19%, cel mai mare nivel din 26 noiembrie 2018, cand a fost 3,20%. Totodata, indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,09%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei l...

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a urcat la 3,03%. Vineri, acesta a atins pragul de 3,11%, cel mai mare nivel din 3 decembrie 2018 (tot 3,11%) pana in prezent. Totodata,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 2,97%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea,…

- Potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele Robor la trei luni a scazut la 3,08%. Este cel mai mic nivel din ultimele cinci luni si jumatate. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri,…