Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR inregistreaza cresteri minore pe majoritatea scadentelor, ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara, fiind una dintre ele.

- ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de Banca Nationala.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,29%, cel mai mare nivel din ultimele patru luni, potrivit datelor publicate marti de Banca...

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti cu 0,06 puncte procentuale fata de valoarea de marti, pana la 3,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, din nou, marți, anunța Banca Naționala a Romaniei.Astfel, potrivit datelor publicate marti de BNR, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,19%, cel mai mare nivel din 26 noiembrie 2018, cand…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,19%, cel mai mare nivel din ultimele trei luni, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: ULTIMA ORA - Directorul general al fermei de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mica valoare din ultimele sase luni a…