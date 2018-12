Stiri pe aceeasi tema

- Companii George Copos a iesit din afacerea ANA Pan, iar Alexandra Copos va dezvolta mai departe lantul de cofetarii Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Mirabela Tiron astazi, 00:07 10 Omul de afaceri George Copos a iesit din actionariatul lantului de cofetarii ANA Pan,…

- "Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a intrat Legea pensiilor, vor scoate raport peste 10 zile, inseamna ca in 2 saptamani ajunge la Camera. Acolo tot va mai sta 2-3 saptamani. Vor intra in criza de timp", a spus Bogdan Hossu. Nu se știe ce modificari…

- O moneda speciala Brexit va fi emisa in primavara anului 2019 pentru a marca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a anunțat luni Ministerul de Finanțe britanic. "Monetaria Regala va crea o noua moneda comemorativa pentru Brexit", a afirmat ministerul intr-un comunicat, confirmand o informație…

- "Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv…

- O parte a flotei de 200 de automobile detinute de guvernul federal german ar putea fi afectata de interdictia ce va fi impusa din iunie 2019 vehiculelor diesel mai vechi de a mai circula pe unele din strazile din centrul Berlinului, transmite miercuri dpa preluata de Agerpres. Zona de interdictie…

- Cei mai mari cinci jucatori din industria tutunului au avut anul trecut o cifra de afaceri cumulata de 17,3 miliarde de lei, in crestere cu 8% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la companii si de la Ministerul de Finante.

- „Sincer nu prea (am inteles de ce nu s-a intrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu inseamna ca poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde sa stiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta si eu sunt curios…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la nivelul Coalitiei s-a decis ca introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic sa fie amanata pana la momentul la care Ministerul de Finante isi pune la punct sistemul informatic. "Cu casele de marcat am cerut un lucru care a fost discutat…