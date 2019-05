ROBOR dispare de joi. Noul indice este valabil insa doar pentru creditele noi Incepand de joi, indicele ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, dispare. El va fi inlocuit cu un nou indice calculat in functie de tranzactiile bancare.



Banca Nationala a Romaniei il va publica pe site, la ora 11:00.



Dupa ce a acuzat de nenumarate ori ca din cauza ROBOR romanii platesc rate mari la creditele in lei, Guvernul l-a inlocuit prin ordonanta de urgenta.



Astfel, incepand cu 2 mai, creditele in lei cu dobanda variabila vor avea ca referinta un nou indice calculat in functie de tranzactiile bancare.



