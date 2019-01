"As fi vrut ca guvernatorul BNR sa vina cu mai multe argumente, sa nu ne spuna ca ROBOR tine in mod exclusiv de lichiditatea din piata, pentru ca acesta a crescut si in perioada in care in piata era o lichiditate foarte mare. Sunt foarte multe de explicat pentru ca oamenii sa inteleaga. ROBOR a castigat in cateva zile cat a pierdut in jumatate de an. As fi vrut sa cred ca nu are nicio legatura cu taxa pe lacomie dar are. (...) 70% dintre cei care au luat credite, au luat credite in lei. Acesti oameni se uita la noi si se intreaba ce se intampla cu ROBOR-ul si, dincolo de aiureala si obsesia…