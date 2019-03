ROBOR a scazut cel mai mic nivel din ultimele sapte saptamani Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti cu 0,05 puncte procentuale fata de valoarea de luni, pana la 3,05% pe an, de la 3,10% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



Un nivel mai redus al indicelui ROBOR a fost atins in 23 ianuarie 2019 si s-a situat la 3,03% pe an.



La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%.



Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti cu 0,05 puncte procentuale fata de valoarea de luni, pana la 3,05% pe an, de la 3,10% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri cu 0,04 puncte procentuale fata de valoarea de luni, pana la 3,18% pe an, de la 3,22%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti cu 0,04 puncte procentuale fata de valoarea de luni, pana la 3,22% pe an, de la 3,26%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din ultimele doua luni si jumatate, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,02 puncte procentuale, pana la 2,88% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform datelor BNR, o valoare mai mica a fost…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,02%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…