ROBOR, 28 februarie. Veşti noi pentru cei care au credite La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%, iar in perioada similara a anului trecut, respectiv 28 februarie 2018, indicele era 2,09% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut si el cu 0,02 puncte procentuale, pana la 3,38% pe an, iar ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale, a ajuns la 3,48% pe an, de la 3,49% cu o zi in urma. Indicele ROBOR la 12 luni a coborat miercuri cu 0,01 puncte procentuale, pana la 3,52%. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

