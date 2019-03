ROBOR, 15 martie. Veşti pentru românii cu credite în lei La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%. In perioada similara a anului trecut, 15 martie 2018, indicatorul era la 2,03% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, s-a majorat la 3,29% pe an, de la 3,27%, iar ROBOR la 9 luni a crescut cu 0,03 pp la 3,44% pe an. Indicele ROBOR la 12 luni era cotat vineri la 3,50% pe an, cu 0,03 pp mai mult decat nivelul inregistrat joi. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

