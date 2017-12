Robo-consultanta si modelul fundamentat ca investitii social-responsabile

Stiri pe aceeasi tema

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- „Propun reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, tarif care va fi practicat pana la data la care ANCOM va finaliza noul model de cost LRIC pur. Decizia Autoritații vine ca urmare a dialogului cu…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press. Ministrul…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au exprimat vineri speranta ca Polonia va face tot ce trebuie pentru a respecta valorile Uniunii Europene, cu cateva zile inainte ca executivul comunitar sa adopte, asa cum este de asteptat, un avertisment fara precedent pentru…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Cei care au prins traiul inainte de 1989 știm cu toții despre abuzurile pe care le comiteau securiștii. Aia care aparau statul de drept de atunci. Nu aveai voie nici sa spui bancuri politice, darmite sa umbli cu 1 dolar pe care nu poți sa il justifici sau sa ai relații cu straini fara sa raportezi ce…

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…

- Legea modifica si primul ITP pentru masinile noi, care va trebui facut o data la trei ani. Aceste schimbari respecta o directiva europeana si vor aduce o mai buna monitorizare tehnica a parcului national auto, dupa cum a declarat la Radio Romania Actualitati directorul general al Registrului Auto…

- Comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Phil Hogan, a anunțat direcțiile noi pe care le vor urma subvențiile agricole. El a facut public un document oficial cu o serie aspecte de care statele membre vor fi obligate sa țina seama la elaborarea și implementarea viitoarei Politici Agricole…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finantarea ONG-urilor, dupa ce in aceeasi zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia si Cehia in fata CJUE pentru ca nu si-au indeplinit obligatiile cu privire la primirea…

- Comisia Europeana a decis joi sa cheme în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pe Ungaria, Republica Ceha și Polonia pentru ca nu și-au îndeplinit obligațiile de gazduire a refugiaților.

- Comisia Europeana inca nu și-a finalizat strategia de extindere a Uniunii Europene catre Balcanii Occidentali, dar cu siguranța documentul se va concentra pe Serbia și Muntenegru, a anunțat miercuri executivul comunitar, citat de TANJUG. Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…

- Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanța de vara de anul viitor. "Este un…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- ”Orice tara decide in ceea ce priveste legislatia care este potrivita conform Constitutiei si procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea Romania a facut un progres enorm dupa aderarea la Uniunea Europeana in ceea ce priveste stabilirea statului de drept si in lupta impotriva coruptiei. Si este…

- S-a terminat perioada podurilor de flori și a lacrimilor patetice și a venit vremea faptelor concrete și pragmatice, susține Traian Ungureanu, europarlamentar din grupul PPE, într-un interviu exclusiv pentru 10TV, acordat la Bruxelles, transmite 10tv.md Europarlamentarul vede implicarea…

- Intrebat de HotNews, intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, despre pozitia ingrijorarile Departamentului de Stat al SUA privind procesul de modificare a legilor justitiei din Romania, Muresan si-a exprimat sustinerea pentru pozitia diplomatiei americane. "Pozitia Departamentului de Stat…

- Intr-o lume normala, stanga politica sustine libertatea organizatiilor neguvernamentale, dat fiind rolul social al acestora. Teoretic, coalitia de guvernamant, una declarativ social-democrata, ar trebui sa aduca mai multa relaxare si sustinere in societatea civila si in ONG-uri, pentru ca orice demers…

- Ieri, ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a anunțat ca funcționarii consiliilor județene și ai primariilor care implementeaza proiecte cu finanțare europeana vor beneficia de sporuri asigurate din bugetul Uniunii Europene, potrivit Agerpres. El a declarat, intr-o conferința de presa…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Drumul de ocolire a orașului Ungheni va fi dat în exploatare pâna la sfârșitul lunii noiembrie. „Noi pregatim un eveniment de lansare. Este cu siguranța ca se va întâmpla în luna noiembrie”, a declarat într-o conferința de presa Octavian Calmîc,…

- Romania se afla printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la alimente si bauturi, spun toate statisticile și studiile comparative despre țara noastra. Preturile din Romania sunt, conform Eurostat, undeva la 45% sub media UE, dar mai mari decat in Bulgaria unde sunt cu 53% sub media UE.…

- "Evolutia comertului electronic din primele 9 luni ale anului, precum si tintele anuntate de magazinele online pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday, ne-au determinat sa reevaluam in crestere estimarea privind valoarea pietei comertului online in 2017, la 2,8 miliarde…

- Pe 23 octombrie, miniștrii muncii și ai afacerilor sociale din cadrul Uniunii Europene și-au exprimat acordul cu privire la abordarea generala propusa de Comisia Europeana cu privire la modificarea regulilor privind detașarile transnaționale. Acordul confirma principiile cheie propuse de Comisia…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a prezentat prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans ceea ce Ministerul Justitiei sustine ca este “stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei “. “Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire…

- Romania a ajuns pe penultimul loc in Topul European al Inovarii, doar Ucraina avand un scor mai rau decat țara noastra, arata datele Comisiei Europene. Romania este un inovator modest. Performanța a scazut cu 14,1% fața de media Uniunii Europene din 2010 și pana acum. Astfel, daca in 2010 inovația era…

- In aceasta luna, Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca deruleaza o campanie nationala de informare si constientizare, campania pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2016-2017 organizata la nivelul Uniunii Europene de catre Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca(EU-OSHA)…

- Germania va prelungi cu inca șase luni, respectiv pana la 11 mai 2018, controalele la frontiere instituite in urma atentatelor produse in mai multe țari din Europa, a comunicat ieri ministrul de Interne Thomas de Maiziere, o decizie similara fiind anunțata și de Danemarca, transmite dpa, preluata de…

- Potrivit unui comunicat al forului comunitar, statele membre ale Uniunii Europene au dreptul sa restrictioneze vanzarile de terenuri agricole pentru a prezerva comunitatile agricole si pentru a promova o agricultura sustenabila. Dar, facand asta, ele trebuie sa indeplineasca reglementarile UE, in…

- Vaporașele cumparate de Primaria Timișoara și care au reprezentat contribuția municipalitații in cadrul proiectului cu finanțare europeana de reabilitare a malurilor Begai stau degeaba trase la mal. Ele ar fi trebuit sa asigure curse regulate de transport public pe Canalul care strabate orașul, dar…

- Comisia Europeana a facut apel din nou la un dialog in Spania pentru a pune capat crizei din Catalonia, in contextul preocuparilor ca autoritațile regionale catalane ar putea declara marți independența, relateaza agenția Reuters. ''Noi am facut apel la toți cei implicați sa iasa…

- ”Pentru a pune lucrurile in context, suma necolectata din TVA este mai mare decat alocarile bugetare ale Romaniei in anul 2017 pentru educatie, investitii in infrastructura sau sanatate”, a declarat liderul impozite si taxe indirecte PwC Europa Centrala si de Est, Daniel Anghel, intr-un comunicat…

- Comisia Europeana va propune anul viitor noi reguli pentru taxarea sectorului online, astfel incat acesta sa se achite in mod corect de obligatiile sale fiscale, lucru care nu se intampla in prezent, a declarat vineri presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, la finalul summitului european…

- Regiunile europene sunt invitate vineri sa iși depuna candidatura pentru doua proiecte pilot ale Comisiei Europene (CE). In cazul in care sunt selecționate, ele pot beneficia de sprijin financiar și consiliere adaptate din partea Uniunii Europene pentru transformarea economiilor și modernizarea industriilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi ca, daca este „corect și cinstit”, premierul Mihai Tudose ar trebui sa inițieze procedura de demitere a miniștrilor Viorel Ilie, Rovana Plumb și Sevil Shhaideh. Totodata, Orban a spus ca in conducerea PNL s-a hotarat prin vot poziția partidului in privința…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European pe teme digitale, care va avea loc la Tallinn, in Republica Estonia.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul summitului vor fi discutate initiativele de inovare digitala…