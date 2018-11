Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea Islandei la premiile Oscar 2019, "Femeie in razboi", va putea fi vizionata la centrul Ambasada din Timisoara, miercuri seara, intr-o proiectie speciala, cu sprijinul distribuitorului Transilvania Film. Filmul este cea mai noua productie a regizorului Benedikt Erlingsson, inclus…

- Pasionat de filme? Ediția a 9-a a Les Films de Cannes a Bucarest incepe vineri, la Cinema PRO, cu filmul Everybody Knows, in prezența regizorului iranian Asghar Farhadi. Tot astazi incepe și Les Films de Cannes a Timișoara (19-21 octombrie), la Aula Magna a Universitații de Vest. Cinefilii timișoreni…

- Asta da veste cool pentru copilul din tine! Tom si Jerry vor ajunge pe marile ecrane soon! Tim Story se afla in negocieri pentru a regiza filmul live-action hibrid „Tom si Jerry”, produs de Warner Bros. Animation Group, potrivit The Hollywood Reporter. Cele doua personaje se razboiesc inca din 1940,…

- Wheely, un mic taxi prafuit cu spirit aventurier si competitiv, indrazneste sa concureze pentru titlul de rege al soselelor in oraselul sau, Gasket City. In timpul unei curse esuate, Wheely o cunoaste pe celebra si superba masina de lux Bella di Monetti, de care se indragosteste pana peste capota. Aflati…

- Starul francez Alain Delon, in varsta de 82 de ani, a declarat ca daca nu ar fi fost propulsat in cinema de femeile care-l adulau si care l-au ajutat sa debuteze, ar fi putut deveni proxenet, relateaza AFP. Intr-un foarte lung interviu publicat de ziarul Le Monde vineri, starul international…

- Actiunea „Peppermint: Gustul Razbunarii” relateaza povestea lui Riley North (Jennifer Garner), o tanara mama al carui destin se schimba radical dupa ce isi pierde familia in urma unui atac brutal. Dupa ce sistemul legal musamalizeaza crimele, Riley, indurerata si frustrata, decide sa faca singura dreptate…

- O productie filmata in intregime in Romania, ,,Calugarita: Misterul de la manastire”(„The Nun”) prezinta un nou si terifiant capitol al universului ,,The Conjuring” semnat de James Wan, un thriller horror care odata cu premiera sa pe marile ecrane din tara a doborat o impresionanta serie de recorduri,…

- Primarul din comuna Pogana, din Vaslui, a avut o idee extraordinara: nunta fiicei sale in curtea școlii. Adevarul.ro scrie astazi faptul ca primarul a fost nevoit sa darame gardul școlii, pentru ca spațiul sa fie suficient pentru cortul de nunta. Jurnaliștii Adevarul mai scriu faptul ca salile de clasa…