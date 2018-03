Stiri pe aceeasi tema

- Cauza probabila a exploziei, urmata de incendiu, care a avut loc duminica, la etajul al doilea a unui bloc de locuinte de pe Aleea Insulei din municipiul Buzau, este o scurgere de gaze la un mijloc de incalzire locala, un convenctor, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Buzau,…

- In cadrul ediției naționale a Clubului Profesioniștilor in Imobiliare (CPI), organizata de Imobiliare.ro, a avut loc o conferința moderata de jurnalistul Moise Guran, principale teme abordate fiind noile dezvoltari de locuințe, construcțiile verzi, dar și programul Prima Casa. Principal idee a fost…

- Mafia italiana a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, potrivit unor estimari publicate miercuri de Coldiretti, unul dintre principalele sindicate agricole italiene, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Producţia,…

- Pe masura ce piata se maturizeaza, cumparatorii isi indreapta atentia spre proprietati cu un standard mai inalt – fara a fi, totusi, de lux. Asta in ciuda preturilor mai ridicate.

- Vești bune vin pentru zalauani, din zona ieșita de mulți ani din atenția autoritaților -zona Astralis, acolo unde, dincolo de aspectul urbanistic dezolant al zonei, imobilele se descompun incet, in capul trecatorilor. Pe langa Piața Astralis, acolo unde lucrarile continua in ritm susținut, un alt imobil…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi propune Presedintiei, Guvernului si partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care are drept scop dublarea piatei de carte din Romania, in conditiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu.

- DUPA GRATII Doi tineri din Barlad, Bogdan Victor Puscasu (22 ani) si Dumitru Ciprian Capatina (25 de ani), au primit mandate de arestare preventiva pentru mai multe spargeri si furturi din locuinte. Hotii au fost retinuti si dusi la Judecatoria Barlad pentru emiterea mandatelor de arestare preventiva,…

- Ioana Turcescu este unul dintre tinerii care au pus umarul la evenimentul „MAINSTREAM is the New Art”. Fashion design, artiști in devenire, pop art, totul intr-un eveniment de moda organizat in incinta hotelului Phoenicia de catre un ONG format din adolescenti, printre care si Ioana Turcescu, fiica…

- Investitii imobiliare de circa un miliard de euro au fost anuntate in ultima vreme in zona Barbu Vacarescu-Pipera, considerata principalul pol de afaceri al Capitalei, potrivit organizatiei Bucharest Real Estate Club, cu activitati pe zona imobiliara.

- Deputatul L. Simon Laszlo, din partea formatiunii Fidesz, din Ungaria, i-a indemnat pe maghiari joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, sa participe la alegerile din aceasta tara si sa voteze guvernul in exercitiu. "De aceea trebuie ca maghiarii…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Deputatul PMP Robert Turcescu susține, pe Facebook, ca Razvan Burleanu a fost pus la șefia FRF de generalul Florian Coldea, confirmand astfel dezvaluirile EVZ referitoare la implicarea SRI in aceasta numire.

- Astazi, la Palatul Parlamentului, s a desfasurat Consiliul Executiv National al PMP. In cadrul sedintei, PMP a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru data de 16 iunie.Deputatul PMP de Constanta, Robert Turcescu a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca nu se pune problema…

- Olar iși retrage semnatura de pe proiectul privind pensiile speciale pentru primari, pe care l-a inițiat: La vot, voi vota pentru!, a spus deputatul, fost primar, el precizand ca nu știa ca exista o decizie a partidului, care nu susține ideea de pensii speciale. ”Dumneavoastra le spuneți pensii speciale,…

- Marian Cucșa, deputat ALDE Timiș, propune construirea unor adaposturi pentru aceste femei care pleaca de acasa din cauza abuzurilor partenerului de viața. Deputatul va avea discuții cu conducerea Consiliului Județean Timiș pentru a propune acest lucru – susținerea financiara a ridicarii unor…

- Liviu Pleșoianu a transmis un mesaj cu subințeles pe pagina sa de Facebook. Deputatul acuza ca se vrea scoaterea sa din joc, cu trimitere la colegii sai din PSD. Pleșoianu a publicat mesajul la sfarșitul Congresului PSD, intr-o postare foarte interesanta pe contul sau de Facebook.Citește și:…

- Potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica Vaslui, indicatorul locuinte terminate a inregistrat o reducere cu 47,8% pe total (128 in trimestrul III 2017, fata de 245 in trimestrul III 2016). Pe medii, situatia se prezinta astfel: 48 locuinte in trimestrul III 2017 in urban si 118 in perioada…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii, a precizat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. "Nu ma interesa aceasta candidatura.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca a depus o contestatie la secretarul general al partidului privind modul in care se vor face alegerile pentru vicepresedinti la Congresul de sambata, despre care spune ca reprezinta o "farsa" pentru ca in realitate este vorba de niste "numiri", nu…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Conform datelor publicate pe site-ul spatiicomerciale.ro, pretul de vanzare a fost stabilit la 5,8 milioane euro, fara TVA, hotelul avand o suprafata de aproximativ 4.100 metri patrati si un teren aferent de peste 16.000 metri patrati, 66 de camere destinate turistilor, dispuse pe trei nivele, crama,…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marți, de la ora 13.00, in ședința, cu doua proiecte pe ordinea de zi. Au de aprobat constituirea Comisiei de analiza a cererilor de locuințe sociale și acordarea unei sume de bani catre o vaduva de razboi din municipiu, cu ocazia zilei de 8 Martie. Proiectul…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este "exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca "nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”."...acum, sincer... dupa achitarea lui…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a declarat luni ca Pavel Nastase, Liviu Pop si Valentin Popa sunt cei trei ministri care s-au perindat in doar un an la conducerea Ministerului Educatiei si care nu au facut nimic din programul de guvernare. Citește și: ALERTA EUROPEANA pentru Romania - Ministerul…

- Urmeaza sectorul celor trecuti de 50 de ani, care conduc o afacere si care aduna peste 6.100 de antreprenori (15-), apoi „sectorul seniorilor", unde ii gasim pe cei 5.800 de oameni de afaceri din judet cu varsta de peste 60 de ani. Putem astfel observa ca numarul antreprenorilor tineri este mai mic…

- Declarație șocanta in cadrul dezbaterii privind inființarea Companiei de Imobiliare a Primariei Capitalei: "Am vorbit de ilegalitatea categorieii de locuințe publice numite “locuințe din mișcarea a doua, iar domnul administrator public al Municipiului București a confirmat ca s-au vandut case naționalizate…

- Zeci de locuinte din intreaga tara vor fi protejate de incendii. Mai multe familii au primit deja detectoare de fum, in cadrul unei campanii lansate de Ministerul de Interne. Printre beneficiari se numara Irina Cujba din orasul Codru.

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vineri, 23 februarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica, com. Bacioi: str. Aeroport, Decebal,…

- Cei mai mari producatori mondiali de arme provind din SUA. Potrivit Institutului International de Cercetare a Pacii de la Stockholm (Sipri), vanzarile de arme si servicii militare in intreaga lume au totalizat 374,8 miliarde de dolari in 2017.

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Inspectoratul de Poliie Judeean Brila a demarat astzi activitile de informare a populaiei din mediul rural din cadrul Campaniei preventive &bdquoPaza bun&hellipferete casa de hoi!&rdquo printro aciune tip caravan în localitile Mircea Vod i Deduleti.Poliiti de la compartimentul Analiza i Preveni...

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) iși exprima susținerea ferma pentru sprijinirea fiscala a specialiștilor din domeniul IT și a cercetatorilor romani. Inițiata in 2005 și susținuta constant de AOAR, masura neimpozitarii veniturilor specialiștilor din IT a produs rezultate notabile doar…

- În luna ianuarie 2018, au fost vândute, la nivelul întregii tari, 39.482 de imobile, cu 16.315 mai multe decît în ianuarie 2017, cele mai multe în Bucuresti, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. În Bucuresti s-au vândut…

- Grupul parlamentar USR va decide saptamana viitoare daca va extinde "pentru toti colegii" initiativa a doi deputati de a dona banii in plus primiti la indemnizatie unui ONG. "Este o decizie pe care o vom lua la sedinta de grup parlamentar saptamana care urmeaza. Evident ca o sustin cu tot…

- In timp ce presedintele PMP Constanta, Claudiu Iorga Palaz a dezmintit in ultima perioada existenta unor tensiuni in PMP Constanta si implicit deteriorarea relatiei cu deputatul de Constanta, Robert Turcescu, acesta din urma a dat cartile pe fata intr o postare pe pagina sa de solializare. Iata ce a…

- Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang au inceput, ieri, cu o ceremonie sub semnul pacii, marcata de momentul istoric al defilarii sportivilor din Coreea de Nord si Coreea de Sud sub drapelul unificarii. Ceremonia a inceput cu clopotul pacii batand in mijlocul arenei din Pyeongchang si cu…

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie, cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul…

- Conducerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a raspuns interpelarii parlamentare formulate de deputatul PSD Cluj Cristina Burciu, referitoare la crearea conditiilor optime pentru reintoarcerea romanilor in tara. Read More...

- Ieri, 1 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, care, impreuna cu un alt tanar de 20 de ani, din Blaj, este banuit de comiterea mai multor furturi. Se pare ca, in perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018,…

- Deputatul PMP Robert Turcescu, cel care a initiat in 2016 proiectul de hotarare vizand acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei lui Neagu Djuvara, a aratat ca istoricul roman, decedat joi, la varsta de 101 ani, a fost un om extraordinar, un om bun. "Dumnezeu sa-l odihneasca…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca o lege adoptata de Parlament si promulgata recent de presedintele Romaniei, sterge "datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". 0 0 0 0 0 0

- Agentia Nationala pentru Locuinte a demarat lucrarile de constructie pentru mai multe unitati locative destinate specialistilor din sanatate, care profeseaza la Spitalul Municipal Mangalia. In acest sens, Primaria Mangalia a dat in folosinta gratuita catre A.N.L. un teren de 3285 mp, pe care se construieste…

- Societatea Tomis Team SA a fost infiintata in anul 2010 si are sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 2B. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 9 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 2.180.503.630 de lei integral…

- În contextul ședinței Comitetului Executiv al PSD de astazi, Deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza o ipoteza exploziva, susținând ca &"meciul&" dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose s-ar da între oamenii vechi și noi