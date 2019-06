Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

- Liderii dreptei din Republica Moldova, șefa PAS, Maia Sandu și șeful Platformei DA, Andrei Nastase, s-au intalnit, la inceputul acestei saptamani cu vicepremierul rus Dmitri Kozak. Dezvaluirea a fost facuta de publicația telegraph.md, care a publicat și fotografii de la intalnire. Potrivit publicației,…

- Anunț exploziv al noului lider al PNL Rareș Bogdan, care impune viitoare linie in partid in privința pensiilor speciale. Nimeni in afara de militarii aflați in teatrele de razboi nu va beneficia de pensii speciale. Nici macar magistrații. Ceea ce inseamna ca pensiile speciale pentru judecatori și procurori,…

- Reprezentanții BRD au trimis redacției ”Sursa Zilei” un punct de vedere referitor la dezvaluirile de marți, 14 mai, in legatura cu dosarul instrumentat de DIICOT Vrancea in care sunt urmariți penal șapte șefi din BRD dupa o plangere a firmei Arta Vinului din Cirligele, Vrancea. In esența Banca considera…

- Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a anunțat, marți, in cadrul unei declarații de presa, ca suspenda procedura de numire a unui nou procuror general. Ana Birchall a anunțat ca suspenda procedura de selectare a procurorului general pana la numirea unui ministru cu drepturi depline la Justiție.…

- Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) incearca sa o șantajeze pe Carmen Dan, ministru al afacerilor interne, in incercarea de a-și proteja șeful, pe Catalin Ionița, acuzat de plagiat. Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistul Alexandru Cautiș, pe blogul sau. Acesta cere public intervenția…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii transmite o scrisoare deschisa lui Klaus Iohannis prin care ii cere sa ia poziție publica fața de dezvaluirile din presa conform carora procurorul general Augustin Lazar a persecutat disidenți politici in perioada comunista. „Va scriu pentru a-mi exprima…

- Reprezentantii Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR) transmit, intr-un comunicat de presa, ca la intalnirea de miercuri cu presedintele Klaus Iohannis a fost ridicata problema protocoalelor secrete, a deciziilor CSAT care au stat la baza lor, dar si tensiunea din sistemul judiciar. Reprezentantii…