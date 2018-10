Stiri pe aceeasi tema

- A murit tatal deputatului PMP Robert Turcescu. Inmormantarea va avea loc joi, in Ștefanești. Tatal deputatului Robert Turcescu s-a stins din viața in aceasta dimineața. Turcescu a anunțat, cu tristețe, pe pagina sa de Facebook decesul tatalui sau: ”Tatal meu, Barbu Turcescu, a fost cel mai bun tata…

- Tavi Clonda trece prin momente grele. Tatal lui a murit, vineri (12 octombrie). Anunțul trist a fost facut de artist in aceasta dimineața, printr-o postare pe Facebook. Tavi Clonda a publicat o imagine in care apare alaturi de tatal lui și un mesaj emoționant. Soțul Gabrielei Cristea este devastat…

- Catalin Maruța a facut un anunț care i-a bucurat enorm pe fanii sai! El a acceptat provocarea colegei sale, Ramona Pauleanu, sa fie „scos la licitație” timp de trei zile. Astfel, cel care da cel mai mult are ocazia sa iasa la masa cu soțul Andrei. Banii vor fi donați integrați oamenilor nevoiași. Catalin…

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, a depus marti o petitie la Avocatul Poporului care vizeaza circumstantele incalcarii dreptului la libertate si demnitate ale fiului sau de 8 ani in timpul audierilor de la Politie. (Oferta speciala playstation) Anunțul a fost facut…

- Este zi de doliu in muzica populara romaneasca, Dumitru Farcaș s-a stins din viața, iar toți artiștii il plang pe marele artist. Printre vedetele noastre se numara și Andra, care a scris cateva randuri pentru raposat, unde iși exprima regretele. “Azi,…

- Marți dupa-amiaza, in emisiunea Breaking News, de la Realitatea Tv, unul dintre invitați, deputatul Matei Dobrovie, USR, s-a adresat unui alt invitat, deputatul Catalin Radulescu, PSD, cu apelativul ”Domnu' Mitraliera...” pentru a-l ruga sa-i raspunda la o intrebare. - ”Domnu' Pistoluț, ca…

- Ray Cooper, artistul care s-a ocupat de casa de producție Virgin Records impreuna cu Ashley Newton in anii ’90 și pana la inceputul anilor 2000, inițial in Regatul Unit și, ulterior, in Statele Unite, a murit la varsta de 69 de ani. Cooper a sprijinit și a lucrat cu Spice Girls, U2, George Michael,…