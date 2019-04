Robert Tudorache (ALDE) a adus la Sibiu Caravana SMART CITY

"Acest proiect al Asociatiei Romane pentru Smart City si Mobilitate este unicul program de promovare a conceptului Smart City si de informare a factorilor decidenti cu privire la tehnologiile noi, accesibile si usor de implementat", a declarat Tudorache. Programul Caravana Smart City, organizat de Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate este desfasurat sub Inaltul Patronaj al Ministerului Energiei. Pe 3 aprilie 2019, ARSCM a incheiat un acord de investitii in valoare de 500 de milioane de euro cu China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante companii…