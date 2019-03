Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american John David Washington, care anul trecut s-a remarcat in filmul 'BlacKkKlansman', va juca rolul principal in noul film al cineastului britanic Christopher Nolan, informeaza revista de specialitate Variety citata miercuri de EFE. Pe langa faptul de a fi fost preferat de Spike…

- Actorul american Will Smith, unul dintre protagonistii blockbesterului ''Suicide Squad'' (2016), nu va juca in viitorul sequel al acestui film cu antieroi al studioului Warner Bros., pe care il pregateste regizorul James Gunn, informeaza joi publicatia de specialitate Variety citata…

- Michel Legrand, castigator a trei premii Oscar si autor al muzicii in filme celebre precum "Parapluies de Cherbourg" si "Les Demoiselles de Rochefort", a incetat din viata sambata dimineata, la Paris. Anunțul trist a fost facut de un reprezentant de presa al compozitorului: "S-a stins acasa la ora…

- Grupul chinez Bona Film a devenit coinvestitor in noul film al regizorului Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', au confirmat luni dimineata pentru revista Variety reprezentantii companiei chineze. Reprezentantii companiei Bona Film nu au dezvaluit valoarea investitiei. Se presupune…

- Lungmetrajul "Black Panther", de Ryan Coogler, a fost marele castigator la cea de-a 25-a gala a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild/ SAG), unde a obtinut trofeul pentru cea mai buna distributie, potrivit Variety, scrie Mediafax.SAG Awards este una dintre…

- Studioul Sony pregateste un "sequel" la filmul 'Venom', unul din marile succese cinematografice ale anului 2018,, care il va avea din nou ca protagonist pe actorul britanic Tom Hardy, potrivit site-ului de specialitate Variety citat marti de EFE. Surse apropiate proiectului au…

- La 30 de ani de la debutul originalului pe micile ecrane, o versiune noua a serialului „Beverly Hills 90210”, una dintre cele mai populare producții de televiziune din anii 1990, ar fi in pregatire la Hollywood. Serialul „Beverly Hills 90210” a fost un adevarat fenomen la inceputul anilor ’90 Cinci…