Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțuianu spune ca Pro Romania iși va desemna candidatul la alegerile prezidențiale din toamna in luna septembrie: "Il vom desemna la inceputul lunii septembrie. Cunoașteți deja ca Victor Ponta a lansat ideea unei candidaturi comune susținute de PSD, Pro Romania și ALDE, in ideea de a asigura…

- Potrivit sondajului intern comandat de PSD, Serban Nicolae, Liviu Plesoianu si Mihai Fifor au obtinut procente cat marja de eroare (3%). Eugen Teodorovici abia a atins 5%, in timp ce Viorica Dancila se situeaza intre 9-11%, sustin surse din conducerea PSD pentru Adevarul. Gabriela Firea a fost masurata…

- Gabriela Firea a fost intrebata, joi, intr-o interventie telefonica la Antena 3, daca se va implica in campania electorala pentru alegerile prezidentiale alaturi de PSD.”Suta la suta. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat din toata functiile politice. Sunt membru…

- Cu referire la alegerile prezidențiale, Victor Ponta a declarat ca nu știe daca va candida Gabriela Firea, dar știe ca-și dorește la fel ca Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu: ”Nu știu - n.r. daca Gabriela Firea va candida la președinție. Știu ca și doamna Firea iși dorește, și doamna Dancila…

- Potrivit acestuia, complexul va fi construit in Lunca Oltului, pe o suprafata de aproape sase hectare. 'Maine va ajunge in fata Consiliului Local PUZ-ul privind centrul comercial din strada Lunca Oltului, iar asta inseamna ca, in cazul in care va fi aprobat, societatea va putea solicita autorizatie…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului.”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Bugetul general centralizat al Sectorului 1 pentru anul 2019, adoptat in sedinta de ieri a Consiliului Local, este de 1.595.774,11 mii lei Finalizarea programului de reabilitare termica a blocurilor, demararea unui proiect pilot de anveloparea locuintelor unifamiliale, modernizarea lifturilor, amenajarea…

- "Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam alegerile europarlamentare si sa avem președintele Romaniei un președinte PSD", le-a spus Viorica Dancila social-democratilor prezenta la intrunirea PSD de la Botosani. …