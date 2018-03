Stiri pe aceeasi tema

- PNL trebuie sa vina cu un guvern suplu, european, de 14, maximum 15 ministere, a declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban."Nu putem guverna ca liberali cu 28 de ministere, cu 100 si aproape 60 de agentii, oficii, autoritati, cu vreo 40 si ceva de servicii deconcentrate in teritoriu,…

- Funcționarii publici ar trebui sa aiba o conduita rezervata și de loialitate și in timpul liber, inclusiv pe rețelele de socializare, susțin inițiatorii unui proiect de lege care modifica și completeaza actele normative privind conduita angajaților de la stat, potrivit legestart.ro. Parlamentarii de…

- O femeie de 38 de ani, angajata ca asistent medical comunitar la Primaria Polovragi, a fost nevoita sa ceara ajutorul polițiștilor, dupa ce a observat ca ”persoane necunoscute i-au sustras 700 de lei” din geanta pe care o avea in biroul in care iși desfașoara activitatea. Autoarea furtului…

- Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: - Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului…

- Un celebru retailer de moda e pe cale sa ia o masura disperata in incercarea de a evita drumul spre faliment.Lanțul de magazine New Look intenționeaza sa inchida 60 de magazine și sa concedieze aproape o mie de oameni din Marea Britanie, dintr-un total de peste 15.

- Un celebru retailer de moda e pe cale sa ia o masura disperata in incercarea de a evita drumul spre faliment. Lanțul de magazine New Look intenționeaza sa inchida 60 de magazine și sa concedieze...

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- USR Cluj cere ca Jurnalul Municipal, tiparit de Primarie din banii clujenilor, sa fie depolitizat și sa nu mai conțina numai realizarile lui Emil Boc. ”Primaria Cluj-Napoca desfașoara în aceasta perioada licitația pentru tiparirea ziarului local cu…

- Cine poate primi in mana suma de 5.00 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor…

- NEWS ALERT Martisoare mov. Vin primele autobuze Mercedes CTP receptioneaza 15 autobuze articulate marca Mercedes Conector Euro 6, din Turcia. „De Martisor avem 15 autobuze noi Mercedes. A trecut perioada de contestatii si am semnat deja contractul. Vor fi vehicule de 18 m, cu peste 140 de…

- Cea mai mare suma – 2,2 milioane lei - a cerut-o Asociația Cultural Artistica Hara pentru evenimentele “Cluj Symphony Experience” - 938.000 lei, „100 pentru România” – 578.500 lei si “Brand Summit” - 700.000 lei. Presedintele asociatiei este Flavius…

- In orice situatie grea, conducatorul unei obsti trebuie sa fie prezent si in fruntea tuturor, dar cum Donald Tom are figura de “miliardar de carton” (sau de “tzaran cu mertzan”), nici ca-i pasa de problemele stringente ale urbei (reamintim ca a lipsit de la CLM, sunt probleme cu electricitatea in oras,…

- CHILIPIR … In sfarsit ies la iveala preturile scandaloase pe care omul de afaceri Dan Dobrovolschi le platea spitalului drept chirie, pentru ca folosea spatiul unitatii medicale pentru bucatarie si spalatorie: 2 lei/mp, pentru peste 1000 de mp. Asta in timp ce chiriile catre Primarie, pe care alti agenti…

- Serialul dezvaluirilor publicate in exclusivitate de "Renașterea banațeana" pe tema ilegalitaților comise de administrația din... The post Culmea nepotismului! Fiica, fiul și nora unui primar din Timis, angajați simultan la primarie appeared first on Renasterea banateana .

- In timp ce Primaria Municipiului Arad explica cat de bine se deszapezeste Aradul, aradenii au constatat ca intreg orasul era un patinoar. La prima zapada din acest an, au avut loc multiple tamponari. Primaria, care plateste din banii aradenilor sume importante pentru un serviciu care a fost prestat…

- Primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, acuzata tot mai des de partidele de opozitie ca ar fi afiliata Partidului Democrat, a anuntat miercuri, 21 februarie, ca un democrat a fost eliberat din functie de la Primarie.

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi sustine ca Romania pierde banii europeni pentru spitalele regionale si subliniaza ca la Ministerul Sanatatii trebuie constituit un grup de lucru din specialisti. "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedeste dezinteres total. Pe…

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- Despre transparența cheltuirii banilor publici mulți primari din Gorj se fac ca n-au auzit, așa ca nu le arata contribuabililor nici macar bugetul public al comunei, iar site-urile primariilor din mediul rural ori nu sunt funcționale, in sensul ca nu au fost actualizate niciodata, ori lipsesc…

- Jaf in banii publici ai județului! Asta e concluzia unui raport intocmit de Curtea de Conturi in urma controalelor efectuate, anul trecut, la primariile, societațile comerciale de interes local și la alte instituții publice din Gorj, in total 61 de entitați publice, pana la data intocmirii…

- Doi angajati ai firmei de transport in comun din Targu Jiu, Transloc, au fost concediati ieri, dupa ce ar fi primit bani de la calatori, fara sa elibereze bilete de calatorie. Cei doi au fost filmati intr-un mijloc de transport ...

- Doi angajati ai Transloc au ramas, de joi, fara loc de munca. Asta dupa ce un targujian s-a plans directorului Vasile Cailean ca salariatii sai ar incasa bani pentru bilete, dar nu le dau tichetele. Ca sa fie luat in seama, un...

- Intrebat daca sunt salariati in Primarie care au pierdut la salariu, Negoita a raspuns: „La mine in primarie au pierdut, da". „Nu (aveau functii de conducere, n.r.), dar sunt anumite domenii care nu produc la nivelul la care sa justifice salarii mai mari. Simplu. Sunt trei servicii carora…

- Primarul Sectorului 3, social-democratul Robert Negoita, a precizat, miercuri, ca unor angajati ai primariei le-a scazut venitul net cu aproximativ 20%, el aratand ca PSD nu a promis ca nu vor scadea salariile si invocand responsabilitatea in cheltuirea banilor publici.

- Robert Negoița: Nu am promis ca nu vor fi scazute salariile; Cand le dai, trebuie sa știi pentru ce. Atunci cand nu se justifica, nu le dai!, a spus primarul Sectorului 3, miercuri, la sediul central al partidului, dupa ședința CExN. Intrebat daca au fost salariați la el in primarie care au pierdut…

- In septembrie 2017, "Whitefish Energy", o companie din statul Montana infiintata cu doar doi ani in urma, cu doar 2 angajati, a primit un contract de $300 milioane pentru refacerea retelei electrice din Puerto Rico (dominion american) distrusa partial de uraganul Maria. Contractul a fost anulat dupa…

- Consilier liberal și lider al PNLBascov, Dorin Vlasceanu, a dezvaluit, in cadrul conferinței de presa a partidului cum se duc pe Apa Sambetei banii Casei de Cultura “Adriana Trandafir”, din localitate. Conform acestuia se fac cheltuieli exorbitante și nejustificate, motiv pentru care a ridicat aceasta…

- Curtea de Conturi a stabilit ca Primaria Sector 3 a creat un prejudiciu de aproximativ 300.000 lei, pentru ca nu a schimbat 237 de arbori care s-au uscat și nu au fost inlocuiți, deși aceștia se aflau in garanție....

- Consiliul Județean Satu Mare se afla in mijlocul unui scandal de proporții dupa ce un consilier a dezvaluit ca politicienii au votat pentru achiziționarea unor utilitare, dar și-au cumparat mașini de lux.

- Primarii din județ sunt ingrijorați de faptul ca nu sunt disponibile firme de construcții pentru investițiile finanțate de stat. Majoritatea comunelor au proiecte aprobate și banii deja in conturi, insa la licitații nu se prezinta nimeni. Constructorii nu se mai inghesuie la banii publici, deși, in…

- Primarul comunei Sirna, Valerica Sandu, nu se afla pentru prima oara in vizorul presei. Edilul este recunoscut pentru capacitatile sale "manageriale", atunci cand vine vorba de contractele pe bani publici directionate catre firme de partid sau chiar societati detinute personal ori de membri ai familiei.…

- Stiți pe dce cheltuieli a avut Primaria București in 2017? Peste șase miliarde lei! Dar in 2016? Alte 4.5 miliarde lei! Dar Primaria Sector 1 Bucuresti? Sau Primaria Sectorului 2? Sau Primaria Sectorului...

- Municipiul va avea un buget de 844,6 milioane de lei, din care mai mult de 25 la suta, respectiv 213,6 milioane de lei, sunt destinate investitiilor. „Vom rectifica progresiv bugetul fondurile europene pe masura atragerii lor, ca sa nu vindem pielea ursului din padure", a explicat primarul de ce sunt…

- Liberalii au imparțit frațește banii din impozitul pe venit și TVA. E o medie de ceva mai mult de 100.000 de euro pe localitate. Cei mai mulți bani ajung la Pișchia, care primește cea mai mare suma și din banii destinați drumurilor comunale. Se anunța astfel un plen de CJ fara contre, așa cum s-a intamplat…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a vandut in noua ani 3.657 de apartamente, din care aproape 2.400 au fost cumparate cu surse proprii. Adica cu banii jos sau cu rate direct la primarie, dupa plata unui avans de 15%. 657 de locuinte construite de ANL, destinate inchirierii, au fost vandute…

- Finalizarea lucrarilor demarate in 2017 este prioritatea primarului Ioan Rusu pentru anul in curs. Mai exact, este vorba despre continuarea lucrarilor la scoala gimnaziala din Ezeris, la cea din Soceni acestea incheindu-se anul trecut. „Dupa zece ani, refacem tot ceea ce inseamna reabilitare:…

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- BREAKING NEWS Boc nu glumește: 3,48 milioane pentru METROU! Care vor fi investițiile Clujului in 2018 Primaria a pus deoparte bani pentru realizarea de documentație privind construirea centurii metropolitane și introducerea metroului. Primaria a anunțat pe 13 pagini care sunt obiectivele…

- Presiunea bugetara a salariilor mari din administrația locala face, la inceputul anului, o prima ”victima”. Este vorba despre Primaria Deva care urmeaza sa concedieze 150 de angajați pe care nu iși mai permite sa-i plateasca, in condițiile in care fondul de salarii aproape s-a dublat din cauza creșterilor…

- Inspectorii ANAF pot fi rasplatiți cu bonusuri cifrate la 15% din sumele stabilite de ei prin acte administrativ fiscale, indiferent ca ulterior instanțele judecatorești pot decide returnarea sumelor pe care aceștia le-au stabilit suplimentar. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea…

- • Veștile sunt proaste și pentru cei care raman Masura drastica anunțata la Primaria municipiului Deva, din județul Hunedoara. Edilul-șef Florin Oancea a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca 150 din cei peste 800 de angajați vor fi concediați, in cel mai scurt timp. Acesta…

- La Romania TV, premierul Tudose a spus ca :”In textul legii scrie foarte clar. Bugetul alocat e echilibrarat la inceputul lui 2018. El prevede ca fiecare primarie sa aiba banii pe care i-a avut in 2016, iar la prima rectificare fiecare primarie va primi de la buget sume la nivelul lui 2017. Adica…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Institutiile publice vor putea face achizitii „mici” fara a mai fi necesar sa le publice in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Guvernul motiveaza ca acest lucru reduce din birocratie, dar specialistii avertizeaza ca nu vor mai fi descoperite achizitile prin care banii publici sunt cheltuiti…

- Aproximativ 30 de milioane de lei au fost alocati de Consiliul Local catre Termoficare SA, jumatate ca majorare a capitalului social, jumatate pentru plata in avans a facturii la gaz. In trei Astfel, 15 milioane de lei fac obiectul unei conventii de plata in trei, semnata de Termoficare…

- Salariatii ar fi trebuit sa incaseze lichidarea pe data de 15 decembrie, dar conducerea societatii le-a transmis ca nu sunt suficienti bani, oferind varianta sa le achite doar 50% din sumele cuvenite, potrivit liderului de sindicat din Transurb, George Preda. In lipsa certitudinii ca oamenii isi…

- Compania din Ucraina care trebuia sa asigure transportarea la Chisinau a bradului din Muntii Carpati va restitui banii cheltuiti de municipalitate, atat pentru brad, cat si pentru transport, a anuntat primarul interimar Silvia Radu la sedinta operativa de la Primarie, transmite IPN.

- Primarul din Farcasa pare sa fi uitat de invataturile Bisericii pe care o frecventeaza cu ravna si ameninta un consilier local, dupa ce acesta a „indraznit” sa ceara, alaturi de mai multi dintre colegii din CL, lamuriri despre contractele semnate de primarie, dar si despre felul in care au fost cheltuiti…

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la cumplita crima care a avut loc la metrou! Potrivit unei investigații data publicitații in luna septembrie, siguranța cetațenilor este asigurata de o firma cu zero angajați. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii in…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriel Firea, si-a propus sa capitalizeze firmele proaspat infiintate de primarie cu 58,8 mil. euro in sedinta Consiliului General de dinaintea Craciunului. Suma reprezinta o majorare de peste 220% fata de capitalul injectat deja de primarie in aceste companii in…