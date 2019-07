Stiri pe aceeasi tema

- Serban Nicolae, unul dintre adversarii premierului Viorica Dancila, nu va mai fi liderul senatorilor PSD. Vicepresedintele PSD Robert Negoita, alt critic al Vioricai Dancila, a fost suspendat pentru sase luni din partid, timp in care nu va mai putea vota in CEX. Deciziile au fost luate intr-un CEX informal…

- Robert Negoița va fi suspendat din PSD pentru șase luni, iar Șerban Nicolae nu va mai fi liderul senatorilor social-democrați. Deciziile au fost luate, miercuri seara, în ședința informala a Comitetului Executiv, sub comanda Vioricai Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid.Robert…

- Serban Nicolae, unul dintre adversarii premierului Viorica Dancila, nu va mai fi liderul senatorilor PSD. Vicepresedintele PSD Robert Negoita, alt critic al Vioricai Dancila, a fost suspendat pentru sase luni din partid, timp in care nu va mai putea vota in CEX. Deciziile au fost luate intr-un CEX informal…

- Social-democratii se reunesc sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, marți seara, propunerea Anei Birchall ca ministru plin al Justiției, iar a lui Titus Corlațean ca vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, deoarece acesta din urma va fi de la 1 iulie sa fie membru al Curții de Conturi a UE, au spus surse politice pentru MEDIAFAX…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost validata, in unanimitate, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de presedinte al organizatiei de Bucuresti, au precizat marti pentru AGERPRES...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a avut o discuție cu președintele interimar al PSD, Viorica Dancila și a luat decizia de a reveni in funcția de președinte al PSD București și vicepreședinte PSD. Intreaga mișcare se va oficializa in Comitetul Executiv al PSD, care are loc in aceasta seara.Citește…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader ar putea fi înlocuit cu deputatul PSD Eugen Nicolicea, fostul ministru Robert Cazanciuc sau senatorul Șerban Nicolae, au precizat surse politice pentru HotNews. Un alt nume care este vehiculat ca posibil candidat pentru protofoliul justiției este Nicușor Halici.Remanierea…