- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a zis joi la Antena 3 ca se gandește care ar fi cea mai buna formula sa continue in politica daca va fi exclus din PSD.Mai ramaneti in PSD? Nu am luat o decizie, dar ma mai regasesc spre deloc in aceasta formula. PSD a avut multi votanti, nu merita ce li…

- Instanța Suprema a dat marți decizia definitiva in procesul dintre municipalitate și omul de afaceri Costica Constanda, pastrand hotararea data de Curtea de Apel București anul trecut. Astfel, Primaria Capitalei este obligata sa-i plateasca omului de afaceri peste 76 de milioane de euro, plus penalitați,…

- Antena 3 a prezentat, duminica seara, o serie de documente care ar dovedi faptul ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații, folosind pseudonimul Petrov. Este vorba despre doua note informative date de Traian Basescu despre doi elevi de la Institutul de Marina.Traian Basescu si-a…

- Intr-un proces aflat pe rolul Tribunalului Timis, un lant de supermarketuri si Directia Sanitar- Veterinara pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) se judeca pentru anularea unei amenzi primite de compania de retail pentru nereguli descoperite intr-un supermarket.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca firma Mercedes Benz a depus o oferta in cadrul licitatiei care vizeaza achizitionarea a 130 de autobuze hibrid de catre municipalitate. "Chiar azi (marti - n.red.) s-a depus o oferta - spun eu, semnificativa - din partea companiei Mercedes Benz…

- Gabriela Firea a declarat ca ”nu poate sa ștearga cu buretele” tot ce s-a intamplat intre ea și Liviu Dragnea, dar acum este important pentru bucureșteni „sa reinnoade dialogul instituțional”. „Domnul Dragnea a facut primul o declaratie publica in acest sens, a reluat declaratia intr-o emisiune, despre…

- Președintele PMP București Cristian Petrescu a depus, marți, la BEC o sesizare in legatura cu faptul ca Ilie Nastase a aruncat cu cafea intr-un afiș cu Traian Basescu, cerand sancționarea acestuia, potrivit legii, cu amenda intre 1.000 și 2.500 lei pentru deteriorarea materialelor electorale potrivit…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, referitor la o posibila sesizare a Curții Constituționale pe revocarea lui Augustin Lazar, ca este vorba de mecanisme pe care "le activam la momentul oportun". Mandatul lui Augustin Lazar expira pe 28 aprilie.Citește și: Liviu Dragnea,…