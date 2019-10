Primarul ataseaza un document transmis de catre secretarul general al PSD, Mihai Fifor, catre secretarul general al Grupului PES in Comitetul Regiunilor, Jordi Harrison, anuntandu-l ca Robert Negoita a fost suspendat din PSD pe 3 iulie 2019, urmare a unor atacuri 'dure' la adresa partidului.

'Din pacate, el si-a mentinut atitudinea dupa suspendare, atacand in mod public partidul de mai multe ori. Din acest motiv, va adresez cererea formala, in numele presedintelui PSD, Viorica Dancila, de a-l suspenda pe Robert Negoita din Grupul PES si orice functie pe care o are sau intentioneaza sa…