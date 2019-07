Robert Negoiță, scrisoare către Viorica Dăncilă: Posibilele repercusiuni pot fi fatale ”Scrisoare deschisa in atenția prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila Am luat act de invitația facuta de catre domnul ministru de finanțe, Orlando Teodorovici, in care suntem chemați maine, alaturi de toate celelalte organizații asociative locale, pentru o noua runda de discuții legata de rectificarea bugetara. Ținand cont de declarațiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligațiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitații Sectorului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 și presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoița, ii cere premierului Vioricai Dancila sa-l forțeze pe ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, sa-și pastreze și la negocierile din ședințe aceleași promisiuni facute in spațiul public.Citește și: Traian…

- Scrisoare deschisa in atentia prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila Am luat act de invitatia facuta de catre domnul ministru de finante Orlando Teodorovici in care suntem chemati maine, alaturi de toate celelalte organizatii asociative locale, pentru o noua runda de discutii legata de rectificarea…

- "Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- 'Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- Asociația Orașelor din Romania i-a adresat o scrisoare deschisa ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, in care primarii ii reproșeaza acestuia ca i-a ”dus cu vorba”, iar orașelor au ajuns in situația in care nu mai fac fața obligațiilor financiare pe care le au din cauza ca Guvernul le-a taiat fondurile…

- Un fost ministru de Finanțe al PSD a dezvaluit o realitate incredibila despre creșterea pensiilor din Romania. Deși ministrul Muncii i-a asigurat pe romani ca vor avea pensii marite, sunt mari probleme cu banii. „Maririle din noua lege a pensiilor sunt binevenite. Cu siguranta nu se poate trai cu…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- Romania a pierdut la Curtea de Justitie a UE un proces cu Comisia Europeana din cauza ca a contestat prea tarziu la instanta europeana o decizie pronuntata initial de Comisie in iunie 2018. E vorba de corectii financiare aplicate de Bruxelles din cauza ca APIA, aflata in subordinea Ministerului…