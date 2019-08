'S-a intamplat la ora 4.30 in Parcul IOR. Doi colegi, agenti ai Politiei Locale Sector 3, au fost agresati fizic, dupa ce au intervenit intr-un caz. Agentii au depistat in flagrant doua persoane care au patruns prin efractie in interiorul unui chiosc cu scopul sustragerii de bunuri. In timpul procedurii de imobilizare a celor doua persoane, politistii locali au fost loviti in zona capului cu manerul unui cutit, aflat in posesia uneia dintre cele doua persoane, precum si in zona spatelui si a picioarelor, cu genunchii. Persoanele violente au fost preluate de politistii din cadrul Sectiei 12,…