- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat, luni, la Antena 3, ca nu il surprinde rezultatul inregistrat de PSD la alegerile europarlamentare deoarece tara a fost condusa ”intr-un mod neprincipial si intr-o directie gresita”. El crede ca nu poate fi guvernata o tara care este impotriva ta, dar…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a intrat prin telefon la Antena 3, iar in paralel, pe fir, aștepta sa faca declarații Codrin Ștefanescu. Negoița i-a spus in direct ca ”Liviu Dragnea s-a inconjurat de nulitați”, dar apoi a refuzat dialogul cu secretarul general al PSD. In replica, Ștefanescu…

- “A zis ca o sa se mai gandeasca, e stilul domniei sale, nu ma mira. Cand te crezi stapanul partidului asa patesti. El tot timpul s-a crezut stapanul partidului, dar noi nu am inteles acest lucru decat foarte tarziu”, a afirmat Marian Oprisan, duminica, la plecarea de la sediul PSD, intrebat daca i-a…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze in cazul in care partidul pierde alegerile. Liderul social-democrat a facut aceasta declarație, duminica, cu aproape o ora inainte de inchiderea urnelor. „Daca partidul pierde alegerile, Dragnea trebuie sa-și asume…

- Deputatul PNL, Florin Roman, ii cere demisia premierului Viorica Dancila. El spune ca premierul s-a ridicat din „impostura” lui Liviu Dragnea și a avut nevoie sa fie impusa de șefi pentru a urca ierarhic.Citește și: Raețchi, scrisoare deschisa catre comisarul european pentru sanatate: Va rugam…

- Comitetului Executiv (CEX) al PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, dupa ce a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Chiar si Viorica Dancila a votat impotriva lui Toader. Deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre…

- "Va aduc la cunoștința demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, al Partidului Social Democrat, ca urmare a indepartarii PSD de valorile stangii europene. Demisia este valabila de azi, 29.03.2019", a scris Roxana Popa in demisia postata pe Facebook. Demisia șefei de cabinet…