Robert Negoiţă, mesaj către Dăncilă şi Teodorovici: Stopaţi spolierea bugetelor autorităţilor locale "Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea solicitare: asigurati-va ca, inaintea intalnirii de maine, domnul ministru de Finante are capacitatea de a intelege si respecta valoarea unei promisiuni facute in numele statului, de la cel mai inalt nivel, pe care il reprezinta. Dar si ca stopeaza initierea oricaror feluri de tertipuri menite sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

