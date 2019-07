Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti ca luni a fost oprita apa calda in sectoarele 2, 3 si 4 din Bucuresti, iar din acest motiv a depus plangere penala, precizand ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila despre aceste probleme.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti ca luni a fost oprita apa calda in sectoarele 2, 3 si 4 din Bucuresti, iar din acest motiv a depus plangere penala. "Am facut un efort si am venit pentru ca nu mai putem sa spunem una la televizor si alta sa se intample concret. Ieri au…

- ”Ieri, in prima zi dupa alegeri, ELCEN, cu acordul, probabil, ca nu au facut de capul lor, secretariatului din Ministerul Energiei, au oprit apa calda in jumatate din București. Sectoarele 2, 3, 4. Am facut plangere penala pentru cei care au luat aceasta decizie deoarece apa calda și caldura sunt…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca, ieri, a fost oprita apa calda in București, in sectoarele 2, 3 și 4, iar din acest motiv a depus plangere penala. Firea a spus ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila pentru rezolvarea acestei probleme.”Am facut un efort și…

- Serviciul Roman de Informatii a fost implicat in operatiunea de identificare, localizare si aducere in tara a omului de afaceri Nicolae Popa, operatiunea fiind una de succes, a afirmat, joi, Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, care a fost audiat la Sectia pentru investigarea infractiunilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a ales cu o noua plangere penala. Președintele PMP Galati, deputatul Catalin Cristache, a luat decizia de a depune o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea la DIICOT și il acuza pe acesta ca a incitat la violența prin atacurile la adresa protestatarilor anti-PSD.Citește…

- USR Neamt sustine ca au fost folosite in acest scop cel putin doua autobuze ale societatii Troleibuzul S.A., potrivit unui comunicat al partidului. Liderii USR Neamt au mai precizat ca acesta este doar unul dintre cazurile documentate in care institutii si societati de stat din judet au folosit…

- Razboiul din PSD București este departe de a se fi terminat, in ciuda faptului ca Liviu Dragnea și Gabriela Firea au dat semne de impacare. Consilierul general al PSD in Primaria Capitalei, Orlando Culea, principalul critic al primaruui general, a fost exclus din partid pentru ca nu a votat un proiect…