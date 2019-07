Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este de parere ca orice candidat PSD la alegerile prezidențiale va pierde doar prin prisma faptului ca are in spate sigla formațiunii, precizand ca antipatia lui oamenilor fața de partid e atat de mare incat anuleaza șansele oricarui prezidențiabil."La…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat joi ca va depune plangeri penale in cazurile privind retrocedarile de spatii verzi, parcuri, curti de scoli sau gradinite, transmite Agerpres. "M-am hotarat sa depun plangere penala pentru tot ce s-a intamplat in Sectorul 3, dar nu doar in Sectorul 3,…

- Deși noul președinte PSD tocmai declarase ca nu e adeptul sancțiunilor Primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Negoita, a fost suspendat din PSD pentru o perioada de sase luni, in baza unei decizii adoptate, miercuri seara, de Comitetul Executiv (CEx) al PSD. Surse din cadrul partidului au declaratca…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița a declarat la emisiunea Legile Puterii, moderata de Denise Rifai, la Realitatea TV, ca nu a votat cu PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai mult, acesta a adus acuzații grave actualului Guvern, dar a lasat de ințeles și ca va pleca din PSD. ”Eu nu am…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a declarat, joi, inaintea Comitetului Executiv PSD, ca numarul de ministere și numarul de angajați din Guvern trebuie reduse, precizand ca trebuie "mai puțin cu amante, cu cumetrii...". Edilul a spus ca el a disponibilizat pana acum 250 de oameni din primarie.Mihai…

- Primarul Sectorului 3, atac dur la premierului Viorica Dancila, care, ieri, in acuza ca ar fi prea pesimist cu privire la bugetele primariilor.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu halate albe l-au tratat pe domnul cu ochelari…

- "Eu cred sincer ca PNL poate scoate un scor istoric la aceste alegeri, intre 25 si 30%. Cred ca, pe data de 26 mai, Ludovic Orban va anunta un scor istoric al PNL, intre 25 si 30%. PNL, asa cum este astazi, cum simtim lumea, este clar ca poate castiga alegerile in fata PSD. Vom castiga alegerile…

- "PSD va pierde urmatoarele alegeri, pentru ca nu poate sa scape de domnul Dragnea si doamna Dancila. Inteleg ca urmatoarele alegeri le vor castiga cei de la USR, PNL, UDMR sa guverneze. Noi o sa fim, fata de ei, o opozitie serioasa, constructiva, pro-europeana. (...) Deci noi vom fi cea mai serioasa,…