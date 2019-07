Stiri pe aceeasi tema

- 'Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a declarat, miercuri, dupa întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca în cazul în care administrațiile locale nu-și vor recupera sumele restante din impozite, edilii vor protesta cu cetațenii în fața Guvernului,…

- Asociația Orașelor din Romania i-a adresat o scrisoare deschisa ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, in care primarii ii reproșeaza acestuia ca i-a ”dus cu vorba”, iar orașelor au ajuns in situația in care nu mai fac fața obligațiilor financiare pe care le au din cauza ca Guvernul le-a taiat fondurile…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti ca, in urma discutiilor avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a ajuns la concluzia ca sumele de care primariile "au fost vitregite" in ultimele trei luni vor fi restituite…

- O intalnire intre premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si primarii unor localitati va avea loc miercurea viitoare, la sediul Guvernului. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Viorica Dancila si ministrul…

- Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca vor merge, saptamana viitoare, la Guvern, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, noteaza…

- Comitetul Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) a decis in cadrul reuniunii de vineri, de la Suceava, sa solicite, pentru saptamana viitoare, o intrevedere cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in vederea gasirii de solutii pentru iesirea din…

- Reuniti la Suceava, membrii Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) au stabilit ca saptamana viitoare sa aiba o discutie la Guvern cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, in ideea de a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment a…