”Nu am luat inca o decizie, dar repet ce am mai spus inca o data, nu ma regasesc catre deloc in aceasta formula și o spun cu foarte mult regret. PSD e un partid care a avut mulți votanți, chiar nu merita ce li se intampla. Nu am luat nicio decizie, dar incerc sa imi dau seama care ar putea sa fie cea mai buna formula. Pentru ca lasand la o parte tratamentul de care am avut parte, eu chiar am suferit mult de tot. Ma trezesc dimineața devreme și stau seara pana tarziu și sa primesc acele injurii atat de uzitate de PSD doar pentru ca fac parte dintr-o structura, incat o sa ma gandesc foarte bine…