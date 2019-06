Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Robert Negoița a spus, inaintea ședinței CExN, ca un PSD condus de Viorica Dancila, Marian Opișan și Niculae Badalau ar fi "un coșmar". Intrebat ce parere are despre Viorica Dancila, Marian Oprișan și Niculae Badalau la șefia PSD, Negoița a replicat: "Pot sa ma abțin? Un coșmar!…

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- Partidul Social Democrat ar putea avea un candidat la alegerile prezidentiale si din afara partidului, o astfel de varianta fiind luata in calcul, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. "Trebuie sa stabilim mai multe lucruri (la Congresul PSD - n.r.). In primul rand, trebuie…

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…