- Primarii sunt nemulțumiți în continuare de modul în care decurge negocierea cu Ministerul Finanțelor. "Sa nu ne mai fure banii", spune Robert Negoița, președintele Asociației Municipiilor din România (AMR).

- Primarul Sectorului 3 și presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoița, ii cere premierului Vioricai Dancila sa-l forțeze pe ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, sa-și pastreze și la negocierile din ședințe aceleași promisiuni facute in spațiul public.Citește și: Traian…

- 'Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- Eugen Teodorovici anunta ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor"La aceasta discutie s-a discutat foarte clar si transparent. (...) Noi am spus foarte clar doua lucruri: ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor. Pentru luna…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a declarat, miercuri, dupa întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca în cazul în care administrațiile locale nu-și vor recupera sumele restante din impozite, edilii vor protesta cu cetațenii în fața Guvernului,…

- Robert Negoița, președintele Asociației Municipiilor din Romania, a anunțat marți ca a obținut un angajament din partea premierului Dancila și din partea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorivici, ca primariile vor obține banii necesari la rectificarea bugetara.„Sa lasam trecutul cum a fost,…

- „Este o realitate recunoscuta chiar de primari ai PSD, printre care Gabriela Firea si Robert Negoita, care au spus ca administratiile locale sunt in «faliment nedeclarat», nu mai pot asigura functionarea. Acesta este modelul administratiei PSD: falimentul! Pentru a asigura promisiuni mincinoase si a…

- "Am aprobat o hotarare de Guvern pentru o alocare din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a sumei de 700 milioane de lei in vederea restituirii taxei auto la modul general de catre structurile statului. Am facut un transfer al acestei sume de la Ministerul de Finante din Fondul de rezerva…