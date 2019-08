Primarul social-democrat al sectorului 3, Robert Negoita, a cerut, luni, demisia premierului Viorica Dancila, afirmand ca decizia ALDE de a iesi de la guvernare este "un semnal catre normalitate".



"Viorica Vasilica, acasa! Oare cati oameni trebuie sa iti spuna ca sunt probleme in felul in care guvernezi? Oare cati parteneri trebuie sa te paraseasca? Oare cati romani trebuie sa isi exprime nemultumirea si neincrederea in modul in care se conduce Guvernul, pentru ca actualul Executiv, in frunte cu sefa sa, Viorica Vasilica Dancila, si tot 'corul Bisericii' (sustinatorii dansei),…