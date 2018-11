Robert Negoiţă: Dacă Guvernul face asta, ajungem în fiasco 'In acest an, municipiile au pierdut din cotele de IV (impozit pe venit) - cea mai importanta componenta a bugetului local - au pierdut aproximativ 26%. Este enorm de mult. Si asa primariile aveau mari probleme cu finantarea, si asa astazi noi avem probleme foarte grave. Cu aceasta subfinantare nu se face altceva decat sa se agraveze situatia primariilor in general si a municipiilor in mod special. In programul de guvernare scrie ca 100% din IV sa ramana la administratia locala, asa cum este normal de altfel. Trebuie neaparat sa se indrepte greseala, nedreptatea care s-a intamplat anul trecut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

