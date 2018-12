Intalnirea intre reprezentații primariei, consiliului local și cei 70 de tineri selectați din liceele Al. Ioan Cuza, Elie Radu și Theodor Pallady , s-a desfașurat vineri in sala mare a școlii gimnaziale de arte nr.5. In prima parte a evenimentului, elevii au putut afla atribuțiile fiecarei direcții ale Primariei Sectorului 3, apoi au primit intrat in dezbatere cu arhitectul șef al sectorului Robert Bașca care le-a explicat care este relația corecta a cetațeanului cu primaria in materie de construcții civile. "Orice modificare de structura a locuinței voastre trebuie sa aiba autorizație. Așa…