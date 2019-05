Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a postat un mesaj dur pe contul de socializare, dupa aflarea rezultatelor parțiale la alegerile europarlamentare, de duminica, 26 mai. „Am vazut pe anumite posturi de televiziune și prin presa, ca exista o oarecare uimire vis a vis de rezultatele acestor alegeri.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, susține ca se bucura pentru lecția oferita de electorat conducerii PSD și susține ca un mod ticalos de a conduce partidul a fost sanționat.Citește și: SURSE - FIERBERE mare la PSD: variantele in cazul unei condamnari a lui Liviu Dragnea ”Am vazut…

- Biroul Electoral Central a publicat noi date la alegerile europarlamentare. La ora 00.30, dupa numararea a 50% din secții rezultatele plaseaza PNL pe primul loc, PSD pe locul doi și USR-PLUS pe locul trei. Surpriza cea mare este ALDE, care nu a facut pragul electoral de 5%.Citește și: ALERTA…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat luni pentru 5 iunie pronuntarea in legatura cu lipsa completelor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Curtea Suprema. Tot astazi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor fictive la Directia pentru Protectia Copilului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ține ca nege zvonurile care au circulat in lumea politica și arata ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu va trece sub nicio forma la Pro Romania. Ponta lanseaza și o profeție și arata ca la alegerile locale din 2020 PSD va pierde aproape toate primariile din…

- Deputatul independent Remus Borza a scris joi, pe blogul sau, ca pe 15 aprilie, in ziua in care Liviu Dragnea are ultimul termen in procesul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, Liviu Dragnea o sa le faca tuturor o „surpriza” si o sa ajunga „la cutit” din cauza „durerii…

- Gabriela Firea a dezvaluit la Antena 3 ca a primit flori la spital din partea lui Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Victor Ponta. "Sunt convinsa ca au fost sinceri in demersul lor", a afirmat primarul Capitalei. Firea a relatat ca a fost sunata de Dragnea, pentru…

- Deputatul USR, Stelian Ion, l-a atacat sambata pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, catalogandul drept unul dintre „cele mai toxice personaje ale acestei guvernari”. Acesta s-a referit la afirmatiile lui Teodorovici, potrivit carora se impun masuri la nivel european pentru a stopa exodul creierelor,…