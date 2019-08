Robert Negoiță anunță PLECAREA din PSD! ”Nu vreau să sabotez” Deși este suspendat din PSD, din cauza opiniilor sale, Robert Negoița nu poate demisiona, pentru ca ar pierde mandatul de primar. Intrebat, la Digi24, in contextul afirmațiilor sale taioase despre PSD, daca ia in calcul o noua candidatura la primaria Sectorului 3 din partea PSD, Robert Negoița a raspuns: ”Eu nu vreau sa sabotez PSD, nu am un obiectiv in acest sens. Obiectivul meu declarat: promovez normalitatea, ori, cand cineva iși bate joc de Romania și caștiga alegerile, nu e o normalitate, cei care fac astfel de ticaloșenii ar trebui sa fie crunt sancționați, sa fie o lecție pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarii orașelor din Romania sunt indignați de proiectul de rectificare bugetara și ii transmit premierului Viorica Dancila sa iși asume falimentul administrațiilor locale, ramase fara bani din cauza deselor modificari legislative ale Guvernului. ”Avand in vedere aceasta situatie de criza a bugetelor…

- Robert Negoita spune ca este ”o gluma trista” desemnarea Vioricai Dancila pentru a candida din partea PSD la alegerile prezidentiale si ca ”se vede o lipsa de busola” in partid. ”Mi se pare o gluma destul de neinteresanta ca gluma trebuie sa te faca sa razi, adica sa zambesti. E o gluma trista…

- "Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis, duminica, primarilor care se plang de lipsa finantarii, ca "acest guvern a demonstrat ca este un partener credibil pentru primarii din Romania", referindu-se la PNDL 1 si 2. Mesajul lui Dancila vine la cateva zile dupa ce primarul Sectorului 3, Robert Negoita,…

- Liderii PSD s-au reunit intr-un Comitet Executiv informal la Vila Lac și au inceput execuțiile. Decizia va fi formalizata intr-un CEX oficial al PSD. Surse citate de Romania TV precizeaza faptul ca Robert Negoița, primarul Sectorului 3, va fi suspendat din PSD pentru o perioada de 6 luni.…

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3, este de parere ca de vina pentru situația in care se gasește Romania, dar și PSD, nu se face doar Liviu Dragnea, ci și oamenii care i-au fost alaturi și l-au susținut. ”Haideți ca sa ne ințelegem. Nu putea savarși aceste nenorociri, aceste ticaloșenii fara Guvernul…

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3, a declarat luni ca in interiorul PSD exista o parere cvasi-unanima ca sansele partidului sunt aproape nule la alegerile prezidentiale, avand in vedere modul cum a condus Romania in ultimii ani.

- Comitetul Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) a decis in cadrul reuniunii de vineri, de la Suceava, sa solicite, pentru saptamana viitoare, o intrevedere cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in vederea gasirii de solutii pentru iesirea din…