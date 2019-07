Robert Negoiță, acuzații după suspendarea din PSD. ”A și preluat funcția” Primarul Sectorului 3 a criticat ca nu a fost chemat sa-și spuna punctul de vedere, fiind absent in momentul deciziei, pe care o considera ”penibila”.”La o ședința informala, mananci icre, o ciorba, bei un paharel, nu iei așa o decizie”, a spus Robert Negoița, la Digi24, potrivit Mediafax. ”Nu e o chestiune care sa ma fi surprins, dar sunt cateva chestiuni interesante pe forma, in sensul in care acel coleg care a cerut sancționarea mea a și preluat funcția. E in zona de penibil. Vreau sa fie sancționat ca in realitate ii vreau funcția. Nu știu in ce masura e statutar. A fost o ședința… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

