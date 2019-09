Stiri pe aceeasi tema

- Robert Mugabe a fost primul presedinte pe care Zimbabwe l-a avut de la proclamarea independentei, in 1980. Nascut pe 21 februarie 1924, in ceea ce a fost Rhodesia, Mugabe a fost inchis mai mult de un deceniu fara sa fi fost judecat dupa ce a criticat guvernul din de acolo in 1964. In…

- Fernando de la Rua a murit, marti, la Buenos Aires la varsta de 81 de ani, la numai cateva ore dupa ce fusese spitalizat, a anuntat actualul presedinte argentinian Mauricio Macri, citat de agentia EFE. ''Deplang decesul fostului presedinte Fernando de la Rua. Traiectoria sa democratica merita recunoasterea…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca poliția lucreaza non-stop, dupa ce patru persoane au fost ucise intr-un interval de 28 de ore in capitala Marii Britanii, inclusiv o femeie insarcinata care a fost injunghiata, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Kelly Mary Fauvrelle, in varsta…

- Fostul presedinte cipriot Demetris Christofias a decedat vineri, la vârsta de 72 de ani, dupa aproximativ o luna de spitalizare pentru probleme respiratorii, anunta Reuters din surse oficiale, preluat de Agerpres.ro.

- Fostul presedinte islamist al Egiptului, Mohamed Mursi, a murit luni la scurt timp dupa ce lesinat in sala de judecata, a anuntat televiziunea de stat din Egipt, citata de Reuters. Mursi, o figura marcanta in Fratia Musulmana a fost primul presedinte al Egiptului ales democratic dupa Primavara Araba,…