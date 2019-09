Robert Mugabe, fost preşedinte al Zimbabwe, a murit Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnangagwa. "Cu cea mai mare tristete, anunt moartea parintelui fondator si fostului presedinte al Zimbabwe, Tov. Robert Mugabe", arata mesajul de pe contul oficial al presedintiei de la Harare.



Conform unei surse a agentiei Reuters, fostul sef de stat a primit ingrijiri medicale de mai multe ori in ultimii ani in Singapore, unde a si murit.



In noiembrie anul trecut, Mnangagwa afirmase ca Mugabe nu mai putea umbla si a fost internat in Singapore, dar nu a precizat ce tratamente urma. Oficialii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

