Stiri pe aceeasi tema

- Robert Mugabe, care a condus Zimbabwe mai mult de trei decenii si a murit vineri la varsta de 95 de ani, a fost declarat erou national, a anuntat presedintele Emmerson Mnangagwa, potrivit AFP.Zanu-PF, partidul aflat la putere din 1980, “s-a reunit si i-a acordat statutul de erou national pe…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, la Cluj, ca este convins ca si in cazul alegerilor prezidentiale Clujul isi va dovedi spiritul civic, potrivit Agerpres."Clujul a fost in mod constant unul dintre orasele si judetele fruntase la nivel national in sustinerea spiritului civic, acesta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca numarul record de incendii din Padurea Amazoniana reprezinta „o criza internationala” care trebuie sa se regaseasca prima in lista subiectelor...

- Celebritatile de la Hollywood cer legi pentru controlul armelor ca urmare a recentelor masacre din Dayton, Ohio, si El Paso, Texas. Cantareata Rihanna (31 de ani) si alte vedete ii aduc acuzatii presedintelui american Donald Trump (73 de ani).

- Autoritatile au recomandat cetatenilor sa se puna la adapost in spatii sigure si sa isi faca provizii.Numeroase persoane din New Orleans au ales sa paraseasca orasul, reprezentantii din turism raportand vineri un exod brusc al vizitatorilor din aceasta zona.Furtuna tropicala,…

- Presedintele ALDE Bistrita-Nasaud, Ioan Tintean, a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca isi depune mandatul, in semn de solidaritate cu Biroul Politic Teritorial dizolvat in urma rezultatului slab obtinut la alegerile europarlamentare, si renunta si la functia de vicepresedinte detinuta…

- Asociatii de apararea drepturilor omului si navigatori pe Internet isi exprimau marti indignarea in Ucraina fata de declaratii ale noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, care a comparat femeile din tara cu o ”marca” turistica, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Bugetarul…

- Suspansul în care a preferat sa își țina fanii a fost spulberat. Președintele executiv al clubului Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, a dezvaluit numele clubului la care va juca din sezonul urmator campionul mondial Antoine Griezmann, transmite Mediafax."Știu foarte bine unde…