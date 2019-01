Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se confrunta vineri cu noi acuzatii la adresa sa, dintre „cele mai grave“, potrivit opozitiei democrate, si anume ca presedintele Statelor Unite i-ar fi cerut fostului sau avocat sa minta in Congres, un nou episod al dosarului rus care-i afecteaza deja mandatul la Casa Alba, relateaza AFP.

- Opozitia democrata a declarat vineri ca este gata sa deschida o ancheta privind acuzatiile grave impotriva lui Donald Trump care, potrivit site-ului de stiri BuzzFeed, i-ar fi cerut in mod expres fostului sau avocat Michael Cohen sa minta in Congres, un nou episod din dosarul privind amestecul Rusiei…

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat vinovat joi ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american, informeaza Associated Press si CNBC.Michael Cohen…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat vinovat joi ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american, informeaza Associated Press si CNBC.