Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou cu vehementa, intr-o serie de postari pe Twitter, pe procurorul special Robert Mueller, responsabil cu ancheta privind presupusa ingerinta a Rusiei in campania prezidentiala din 2016, atac ce survine la o zi dupa dezvaluiri privindu-l pe fostul sau…

- Arestarea tanarului, astazi in varsta de 20 de ani, a suscitat o atentie considerabila in 2017, amenintarile sale alimentand speculatiile cu privire la ascensiunea antisemitismului in SUA in urma alegerii presedintelui Donald Trump, potrivit Agerpres. Intre 15 aprilie 2015 si 8 martie 2017,…

- Un tanar americano-israelian a fost condamnat joi la zece ani de inchisoare pentru sute de alerte de bomba, dintre care numeroase cu tonalitate antisemita, impotriva unor institutii evreiesti din intreaga lume, arata verdictul dat de un tribunal israelian, informeaza AFP preluata de Agerpres …

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din SUA din 2016 nu este buna pentru tara sa si ar trebui sa se incheie, informeaza dpa. ''(Ancheta) Ar trebui sa se incheie,…

- George Papadopoulos, un fost membru al campaniei prezidentiale a lui Donald Trump, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare pentru ca a oferit informatii false Biroului Federal de Investigatii (FBI) in investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul postului BBC.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca procurorul general, Jeff Sessions, ar trebui sa afle identitatea celui care a scris editorialul critic la adresa din New York Times, scrie Associated Press.

- Procurorul special Robert Mueller vrea ca presedintele american Donald Trump sa se angajeze ca va accepta un posibil interviu ca o continuare la raspunsurile in scris in cadrul anchetei sale privind o potentiala intelegere intre membri ai echipei de campanie a presedintelui si Rusia la alegerile…

- Procurorul special Robert Mueller i-a cerut președintelui american Donald Trump o audiere dupa ce acesta va oferi raspunsuri in scris la intrebarile privind ingerințele ruse in alegerile din 2016, a anunțat ieri avocatul Rudy Giuliani, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.