Stiri pe aceeasi tema

- Romania intalnește Spania in aceasta seara, in cadrul preliminariilor EURO 2020, iar elevii lui Cosmin Contra vor evolua din nou in echipamentul galben. Romania - Spania se joaca de la ora 21:45 și va fi transmisa pe ProTV și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Robert Moreno, selecționerul Spaniei, a declarat, miercuri, la conferința de presa premergatoare partidei din preliminariile Euro 2020, pe care Spania o va disputa impotriva Romaniei, ca iși dorește calificarea de pe primul loc al Grupei F, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba…

- ROMANIA SPANIA. Meciul ROMANIA - SPANIA va fi transmis in dirtect de Pro TV. Partida va putea fi urmarita LIVE TEXT pe Romania TV. ROMANIA SPANIA. Arbitru de top la meciul Romania - Spania din preliminariile Euro 2020 ROMANIA SPANIA. Cum arata clasamentul Grupei F: 1. Spania 12p, 2.…

- Patru elevi din judetul Suceava au obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat 2019, intre care si Georgiana Zbranca. Intr-un interviu acordat „Adevarul”, tanara a spus ca sistemul educational din Romania „nu este chiar asa de rau”, insa mai sunt unele lucruri care ar trebui corectate, cum ar fi programa…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, joi, ca el si jucatorii sai au învatat dupa Euro-2019 ca nu vor primi gratis, ci trebuie sa munceasca pentru a obtine ceva, scrie News.ro."Nu am regrete, pentru ca eu cred ca meciul din seara asta a fost unul simplu cu doua momente decisive spre…

- ROMANIA U21 - GERMANIA U21. Calificarea in semifinale vine cu plusuri și minusuri. UEFA hotarase inițial ca Spania va juca semifinala 1, cea de la Bologna, pastrand locul Italiei in cea de-a doua, de seara, in ideea ca localnicii sa aiba timp sa iasa de la serviciu pentru a ajunge la meci. ...

- Romania U21 s-a calificat in semifinalele EURO 2019, caștigand grupa C, cu 7 puncte. In ultimul meci, cu Franța U21, „tricolorii" au facut egal, 0-0. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Partida se va juca…

- Meci pornit in forța de Franța care domina primele cinci minute, dupa care jucatorii romani țașnesc spre poarta adversa și-și arata din nou valoarea și calitatea de a fi imprevizibili. Prima repriza, cu violențe pe alocuri și decizii discutabile ale arbitrului bulgar, se incheie cu scor alb. E momentul…