Robert Maxim, Ensight Management, despre evolutia marketingului in retailul romanesc in era big data

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Marcel Raducanu (63 de ani) este stabilit de peste 20 de ani in Germania, fiind unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei Borussia Dortmund in anii 80, cu peste 150 de meciuri jucate in tricoul galbenilor.

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare,…

- Institutul National de Statistica a publicat datele legate de numarul de salariati din Romania, care atesta faptul ca 1,4 milioane lucreaza in industrie, adica unu din patru salariati. Industria include sectoarele auto, alimentar, textile, metalurgie, lemn, energie, distributia apei si a…

- Dupa ce, in urma cu o luna si jumatate, primarul Gheorghe Falca informa ca Lidl doreste sa deschida un magazin in cartierul Gradiste, acum retailerul german si-a anuntat intentia privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent construirii supermarketului de pe strada Petru Rares/ Calea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cumula la finele primului semestru din 2018 investitii totale, in Romania, de 8,1 miliarde de euro, un numar total de 423 de proiecte si 168 de proiecte in derulare, arata datele publicate pe site-ul institutiei financiare internationale.…

- In luna iunie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4527 lei, cu 0,7% mai mare decat in luna mai 2018, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2721 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 17 lei …

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…