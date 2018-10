Stiri pe aceeasi tema

- LA Lakers, cu LeBron James in echipa, a obtinut, miercuri, primul succes in acest sezon al NBA, dupa trei infrangeri consecutive, scrie news.ro.Formatia din Los Angeles s-a impus, in deplasare, cu scorul de 131-113, in fata echipei Phoenix Suns. LeBron a reusit 19 puncte, zece pase decisive…

- Nervii au cedat la primul meci disputat in Los Angeles de LeBron James in tricoul lui Lakers. Noua formație a "Regelui" a pierdut pe teren propriu, 115-124 cu Houston Rockets, intr-o partida marcata de o bataie generala in sfertul patru. Nebunie la prima apariție a lui James la Staples Center in tricoul…

- Ziua de nastere reprezinta pentru majoritatea dintre noi un bun prilej de a sarbatori si de a ne intalni atat cu prietenii cat si familia. Da, varsta e doar un numar si trebuie tratata ca atare, iar mai importanta este starea de spirit.

In cea mai importanta zi de peste an din viața ei, Andra a avut alaturi de cei mai dragi oameni care i-au facut o mare supriza. Cele mai bune prietene ale artistei, venite de la Cluj, au pregatit un tort special pentru cantareața. Andra a implinit 32 de ani pe data de 23 august, iar […]

- Are o familie superba, o cariera impresionanta si a reusit sa se imparta intre cele doua cu multa iscusinta. Mai mult, ambii baieti ii calca pe urme, mostenindu-i, fiecare, cate o bucatica din talentul urias. Astazi pe 1 august, Horatiu Malaele isi aniverseaza ziua de nastere. Chiar in ziua in care…

- LA Lakers pregateste revenirea lui Kobe Bryant. Cel putin asta sustine legendarul Shaquille O'Neal, care spune ca fostul mare baschetbalist american ar dori sa revina pentru a juca alaturi de LeBron James.

- Shaquille O'Neal e convins ca legenda Lakers, Kobe Bryant, 39 de ani, va reveni pe teren! Cel supranumit "Mamba" s-a retras in 2016, pe 13 aprilie, cu o prestație memorabila, marcand 60 de puncte in meciul sau de retragere. 5 inele de campionare Kobe Bryant, un MVP și doua medalii olimpice de aur Conform…

- Ducesa Meghan de Sussex isi va sarbatori cea de-a 37-a aniversare, sambata, printr-o simpla cina in familie, marile petreceri cu fast fiind rezervate doar reginei Elizabeth a II-a si copiilor apartinand Casei regale britanice.