Cresc prețurile RCA? Răspunde vicepreședintele ASF

Cristian Roșu, vicepreședintele ASF a fost invitat în cadrul emisiunii celor de la DCNews și DCBusiness și a vorbit despre creșterea prețurilor... The post Cresc prețurile RCA? Răspunde vicepreședintele ASF appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]