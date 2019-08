Actorul Robert Downey Jr. a recunoscut la conventia D23, organizata vinery, 23 august, in orasul Anaheim, ca a fost arestat in timpul primei sale vizite intr-un parc Disneyland, pe motiv ca a fumat marijuana, scrie site-ul revistei Variety. Protagonistul francizei „Iron Man", a primit trofeul Disney Legend la conventia bienala D23 organizata de studioul Disney. „Prima data cand am mers la Disneyland, am fost transportat intr-o alta lume... iar la cateva momente dupa aceea am fost arestat. Am fost dus la un centru de procesare a datelor personale, care era surprinzator de prietenos. Dupa ce mi…