Robert De Niro, omagiat de 'Marty' Scorsese la Festivalul de film de la Marrakech

Robert de Niro a primit sambata seara din mainile vechiului sau prieten si "complice" 'Marty' Scorsese "Steaua de Aur" a Festivalului de film de la Marrakech, cu care a fost recompensat pentru intreaga sa cariera, relateaza AFP.



"Am putea spune ca el a atins varful carierei sale, insa tipul acesta are o tinta mai inalta decat varful muntilor Atlas", a spus in gluma regizorul american, care a incheiat recent filmarile la cel de-al 9-lea sau lungmetraj 'The Irish Man' cu Robert de Niro, protagonistul sau emblematic.



"Am facut primul nostru film impreuna acum…