Stiri pe aceeasi tema

- Trailerul peliculei lui Martin Scorsese”The Irishman”, lansat miercuri, arata urmarile intineririi lui Robert De Niro și Al Pacino cu ajutorul noilor tehnologii de prelucrare a imaginii, noteaza The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.Pelicula biografica ii are in rolurile principale pe…

- Primele imagini din cel mai nou film al lui Martin Scorsese, „Irlandezul: Asasinul mafiei/ The Irishman”, cu Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci in distributie, au fost lansate miercuri de Netflix.

- ''The Irishman", cel mai recent lungmetraj al cineastului Martin Scorsese, va fi lansat in deschiderea Festivalului de Film de la New York pe 27 septembrie, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Ulterior, pelicula va rula in anumite cinematografe si va putea fi vizionata pe Netflix la sfarsitul acestui…

- Soția lui Robert de Niro, actrita si cantareata Grace Hightower, cere, in cadrul procesului de divorț, jumatate din averea starului, estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit Page Six, scrie Mediafax.La o audiere care a avut loc joi, la Curtea Suprema din Manhattan, New York, echipa…

- Cel de-al treilea sezon al serialului „Divorce”, cu Sarah Jessica Parker si Thomas Haden Church in distributie, va lansat de HBO in luna iulie, potrivit news.ro.Frances, interpretata de Parker, si fostul e sot, Robert, rol jucat de Church, au de-a face cu mai multe suprize care le dau peste…

- Cineastul Quentin Tarantino si echipa filmului „Once Upon a Time... in Hollywood” au tinut miercuri o conferinta de presa, dupa premiera lungmetrajului in competitia Festivalului de la Cannes.„Once Upon a Time... in Hollywood” a avut premiera mondiala marti seara, conform News.ro. Citește…

- Presedintele de onoare al PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat vineri, la Iasi, fiind intrebat de jurnalisti cu privire la informatia conform careia a fost trimis in judecata de CNSAS pentru ca ar fi colaborat cu securitatea din perioada comunista, ca va avea o pozitie publica dupa ce va vedea…

- Autorul seriei „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, scriitorul George R. R. Martin, a scris pe blogul sau personal ca HBO are in pregatire trei show-uri, continuari ale serialului fenomen, insa a evitat sa dea multe detalii. „Ama vut cinci continuari diferite ale «Game of Thrones» la HBO, iar trei…