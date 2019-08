Stiri pe aceeasi tema

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata, careia ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari pentru ca a deturnat fonduri si a urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru potrivit news.roCanal Productions o acuza pe Chase Robinson si pentru…

- Producatorul de țigari electronice Juul Labs a strans 325 milioane de dolari din vanzarea de capitaluri proprii si din debite, potrivit documentelor oficiale. Compania va investi fondurile in expansiunea catre piete din afara SUA, dupa ce reglementarile americanilor au devenit tot mai aspre, anunța…

- Se știe deja ca membrele clanului Kardashian-Jenner fac cei mai mulți bani in urma postarilor de pe Instagram. Iar mezina Kylie a știut sa se mențina și anul acesta in fruntea topului celor mai bine platite vedete pe Instagram. Nu-i suficient ca e miliardara, mama și guru in beauty, dar este și o mare…

- De asemenea, 450 de angajati cu contract temporar de munca de la unitatile din Chicago vor fi acum angajati cu norma intreaga, a declarat luni Joe Hinrichs, presedintele diviziei auto a Ford. Acesta a explicat ca investitia va permite Ford sa lanseze noi modele si sa majoreze productia anul viitor. Anul…

- Compania japoneza de tranzacționare a criptomonedelor, Bitpoint, și-a suspendat activitatea dupa ce a pierdut monede virtuale in valoare de 32 de milioane de dolari in urma unui atac cibernetic, potrivit hotnews.ro In urma atacului, care a vizat ripple și alte criptomonede, au disparut atat sume din…

- Din cele peste 40 de milioane de conturi, 18,2 milioane au terminat deja de vazut sezonul 3. Cifrele sunt valabile pentru primele patru zile de la lansarea oficiala care a avut loc pe 4 iulie si sunt cele mai mari inregistrate vreodata de un serial pe Netflix. Compania americana, care nu a oferit si…

- Boeing a pierdut o comanda de 6 milioane de dolari dupa cele doua tragedii aeriene care au dus la suspendarea zborurilor pentru avioanele de linie 737 Max. Compania care a renunțat la achiziții s-a orientat catre principalul concurent, Airbus.

- Compania de ride hailing Ola primeste o investitie de de 250 de milioane de dolari de la fondul de investitii SoftBank, care a investit si în Uber, de-a lungul timpului, si devine unicorn (startup cu o valoare pe despte 1 miliard de dolari).Citeste continuarea pe StartupCafe.ro